Чистая нефть из России достигла приграничной с Белоруссией диспетчерской станции трубопровода «Дружба»

Об этом сообщают в российском правительстве. Ранее Транснефть признала повышенное содержание в нефти хлоридов и пообещала принять меры. В Белоруссии, тем временем, подсчитывают ущерб.

Если корпоративные методы не позволяют провести расследование по грязной нефти, будут привлечены правоохранительные органы, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Транснефти ранее говорили, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным.

Белоруссия, между тем, утверждает, что до сих пор не может получить чистую нефть из России. Об этом заявил концерн «Белнефтехим». По словам его представителя, вопрос компенсации за ущерб не снимается, хотя говорить об окончательных суммах пока преждевременно.