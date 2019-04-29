Проверка результатов голосования на конкурсе «Голос. Дети» может занять от недели до месяца

Об этом сообщил гендиректор компании Group-IB Илья Сачков, которая специализируется на расследовании кибер-инцидентов. По его словам, прежде всего нужно понять, существуют ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта. Пресс-служба Первого канала ранее признала, что во время голосования были аномальные показатели. Победу одержала дочь известной певицы Алсу Микелла Абрамова.