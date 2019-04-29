«У России и Украины много общего, договоримся», — сказал сегодня президент России. Комментируя высказывания избранного президента Украины Владимира Зеленского о выдаче паспортов жителям ЛНР и ДНР, он посоветовал новым властям начать не с россиян, а с грузин, к примеру, вернуть гражданство Михаилу Саакашвили. Ранее Владимир Зеленский говорил, что Украина будет предоставлять украинское гражданство всем, кто готов бороться за свободу.