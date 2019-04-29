Репетиция парада Победы пройдет вечером в Москве

Из-за этого будет ограничено движение транспорта.

Их свезли еще в выходные, а уже этим утром они стояли на всех магистралях в центре, по которым в ближайшие дни, а также 9 мая пойдет техника. Металлические ограждения вдоль пешеходных зон в начале мая стали уже привычным зрелищем за последние годы. Причем выглядят они не одинаково. У Манежной площади и в начале Тверской это аккуратные заборчики, блестящие и невысокие, ну а на Воздвиженке и Новом Арбате – привычные многим, бывавшим на массовых акциях, угрюмые темно-серые и довольно высокие ограды с табличками «УВД по ЦАО», «ГУВД Москвы» и даже «Московские ярмарки».

Для репетиции парада перекроют ряд улиц. С половины шестого будет ограничено движение по Нижним Мневникам, Красной Пресне, Баррикадной, Тверской. Чуть позже, уже в половине одиннадцатого машины не пустят на Большой Каменный мост и те улицы, которые ведут к Красной площади. Традиционно в мэрии просят москвичей отказаться этим вечером от поездок на своей машине в центр города, и выбирать вместо этого метро. Однако главное недовольство горожан, как писала пресса, обычно вызвано тем, что перекрытия, да к тому же в районе вечернего часа пик, провоцируют пробки на других автотрассах – Садовом кольце, Третьем транспортном и других. И высокий уровень загруженности дорог по сервису Яндекс.пробки держится в такие дни на несколько часов дольше.

Следующая вечерняя репетиция парада пройдет в воскресенье 4 мая. А генеральная запланирована на 7 мая.