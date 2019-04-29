Более двух миллионов записей с персональными данными оказалось в открытом доступе на сетевых торговых площадках

Речь идет о незашифрованной информации об участниках электронных аукционов.

В свободном доступе находятся паспортные данные, номера СНИЛС и сведения о трудоустройстве россиян – это обнаружил председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин. Согласно его исследованию, которое есть в распоряжении интернет-издания РБК, записи с личными данными участников аукционов выложены на таких площадках, как «Росэлторг», «РТС-тендер» и «Сбербанк АСТ». Их, как утверждается, можно найти согласно одному и тому же механизму. В большинстве случаев записи обнаруживались в хранящихся на электронных площадках решениях об одобрении открытых аукционов.

Некоторые из них, например, «Сбербанк АСТ», как отмечается, закрыли такую возможность после публикации исследования. При этом Бегтин полагает, что подобную ситуацию лишь с натяжкой можно называть утечкой. По его мнению, такая доступность более 2 млн записей с персональными данными связана с ошибками в законодательстве и безграмотностью разработчиков сайтов.

В начала апреля в открытом доступе оказалась база данных пациентов скорой помощи нескольких подмосковных городов. В ней содержались имена людей, адреса их проживания и телефоны, а также диагноз. Следственный комитет по этому поводу начал проверку.