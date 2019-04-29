«Опора России»: Небольшие магазины в России оказались под угрозой закрытия

Небольшие магазины в России оказались под угрозой закрытия, — утверждают представители общественного объединения «Опора России» и Ассоциации малоформатной торговли. Они написали письмо министру финансов Антону Силуанову, раскритиковав предлагаемый им запрет на Единый налог на вмененный доход и патенты для продавцов маркируемых товаров. Представители бизнеса считают, что возросшая налоговая нагрузка сведет на нет прибыль небольших продавцов.