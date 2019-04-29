Федеральная антимонопольная служба получила жалобу на Минкульт из-за переноса премьеры фильма «Мстители: Финал»

Как сообщает агентство RNS, ссылаясь на пресс-службу ФАС, жалоба была получена 26 апреля – на следующий день после мировой премьеры блокбастера. Имя заявителя не называется. Он просит разъяснить, не нарушает ли Минкульт законодательство, перенося премьеры иностранных фильмов в пользу определенных отечественных картин. В России «Мстители» вышли в прокат сегодня, уже побив рекорд по предварительным продажам билетов.

Сорванный в России выход в прокат американского фантастического блокбастера Энтони и Джо Руссо «Мстители. Финал» — это фанатская трагедия, считает главный редактор сайта DTF.ru Вадим Елистратов.

Фантастический фильм «Мстители: Финал» собрал в мире в первые дни проката 644 млн долларов, побив рекорд, установленный предыдущей картиной этой фантастической киносаги в апреле прошлого года.