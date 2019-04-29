Социалисты победили на досрочных парламентских выборах в Испании

Однако, для формирования нового правительства, им придётся создать коалицию с другими партиями.

Социалисты, которые ведомы действующим премьером Педро Санчесом, получили больше всех голосов — 29% и теперь собираются сформировать, как они обещают — проевропейское правительство Испании, — пишет британская The Guardian. Однако, им не хватает для этого депутатских мандатов — поэтому, придётся договариваться. Их недостаточно и с голосами наиболее вероятных союзников — леваками из Партии Podemos (на русский переводится как «Мы можем»), констатирует Financial Times и допускает экзотические варианты: либо умеренные региональные партии, либо — Баскские националисты. Но тогда придётся идти на уступки.

Ещё вариант — провести переговоры с избранными депутатами от Каталонии. Но те будут настаивать на размораживании процесса выхода этой территории из состава Королевства.

Наконец, аналитики испанской El Pais предлагают вариант союза с консерваторами — заклятыми врагами социалистов. Но длительная устойчивость этого союза под вопросом. Это особенно сложно, напоминает издание, так как за последние десятилетия Испания — единственная крупная страна ЕС, в которой правительство формировалось только одной партией.

Также эксперты обращают внимание на успех праворадикалов из партии Vox. Они впервые за последние 40 лет попали в парламент. Немецкая волна объясняет это националистическими чувствами, которые стали возрастать после попыток Каталонии покинуть Испанию.

Явка избирателей на досрочных парламентских выборах в Испании оказалась рекордной за последние годы и составила около 75%.