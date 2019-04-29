В Малом театре в Москве завершилось прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой

Она скончалась в минувшую пятницу на 92-м году жизни.

Церемония по-театральному красива. Зал основной сцены Малого театра полностью заполнен людьми. Вглубине сцены в приглушенном свете оркестр, исполняющий скорбную музыку. А перед ним в окружении солдат почетного караула гроб, вокруг море цветов — десятки венков и корзин, а у края сцены сотни букетов от тех, кто сегодня пришел попрощаться с Элиной Быстрицкой. К гробу пускали только самых близких и родных, для них в стороне несколько рядов стульев, а справа на сцене микрофоны. Первым с речью выступил актер Борис Клюев. Он рассказал, что благодарен судьбе за то, что на протяжении 50 лет играл с Быстрицкой на сцене этого театра, которому артистка посвятила всю сознательную жизнь. Выступающие говорили о необыкновенном таланте Элины Быстрицкой, о ее поразительном трудолюбии и, конечно, о невероятной красоте актрисы, которая влюбляла в себя и окружавших ее людей и зрителей. Среди тех, кто взял слово был и политик Геннадий Зюганов и глава следственного комитета Александр Бастрыкин. Он прочитал со сцены стихи, посвященные Быстрицкой, а русский народный хор имени Пятницкого исполнил песню «степь да степь кругом». По завершении траурной церемонии уже на улице гроб с телом легендарной актрисы ее поклонники провожали продолжительными овациями и криками «браво».

Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище.