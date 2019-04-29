Белоруссия потребует компенсации за поставки загрязненной российской нефти

Правда, сумму ущерба в Минске пока не называют.

Ситуация не урегулирована до сих пор. И каждый новый день для белорусской стороны оборачивается недополученными доходами, говорят представители концерна «Белнефтехим». А еще снижена загрузка нефтеперерабатывающих заводов, остановлен экспорт нефтепродуктов, некоторым предприятиям из-за некачественной нефти требуется ремонт оборудования. Убытки растут, и сумму компенсации белорусская сторона пока затрудняется назвать, пояснили агентству «Интерфакс» в компании. Но требовать возмещения ущерба там точно намерены, настаивают в руководстве «Белнефтехима». Кроме того, Минску пока не удается договориться с Москвой что делать с некачественной нефтью, которая уже поступила в республику. У нее скопилось более 1 млн тонн с повышенным содержанием хлорорганики. Тем временем чистая нефть по трубопроводу «Дружба» пока еще не поступала.

Ранее Россия подтвердила, что именно на ее территории, в Самарской области, произошло загрязнение нефти

Дихлорэтаном. При министерстве энергетики была сформирована комиссия, которая выясняет обстоятельства этого ЧП. В «Транснефти» настаивают, что речь идет об умышленных действиях.