Антимонопольная служба проверит жалобу зрителя на перенос фильма «Мстители: Финал»

Как сообщает агентство RNS со ссылкой на пресс-службу ФАС, заявитель просит уточнить, можно ли рассматривать действия Минкульта как нарушение закона о защите конкуренции.

Ранее перенос картины связывали с выходом отечественного фильма «Миллиард». Из-за этого россияне увидели премьеру на пять дней позже остального мира. Большинство зрителей, с которыми в кинотеатре поговорил корреспондент «Эха Москвы», обвинили в этом Минкульт.

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам. Лента собрала в прокате уже более одного миллиарда долларов.

Российские зрители не смогли посмотреть картину вместе со всеми, и это – фанатская трагедия, — сказал «Эху Москвы» главный редактор DTF.ru Вадим Елистратов.

Выход картины был согласован с прокатчиками, — заверила «Эхо Москвы» директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова.

В прошлом году Минкульт уже переносил предыдущую часть «Мстителей», а также фильм «Приключения Паддингтона 2» и мультфильм «Королевский корги».