Депутат Хорошево-Мневники: В московском Хорошево-Мневники уничтожают гаражи с целью оказать давление на собственников

В московском районе Хорошево-Мневники по адресу 3-я Хорошевская улица, владение 17 уничтожают гаражи с целью оказать давление на собственников. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат района Хорошево-Мневники Вячеслав Бородулин.

«В 9 утра приехала техника и при участии сотрудников управы и председателя кооператива уничтожается совместная собственность: вырезается часть гаражей из единых строений. Это делается в целях запугивания граждан, чтобы принудить их к подписанию заведомо невыгодного договора, чтобы люди получили 150 тысяч рублей и убрались с этой земли вместе со своим имуществом навсегда», — сказал он.

В.Бородулин добавил, что жители сейчас на работе и не могут среагировать на происходящее. Полиция, по его утверждению, не принимает никаких действий.