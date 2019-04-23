Песков: К расследованию транспортировки загрязненной нефти привлекут органы, если не помогут корпоративные методы
К расследованию транспортировки загрязненной нефти будут привлечены правоохранительные органы, если корпоративные методы не дадут результата. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».
«Действительно эта тема была кратко обсуждена Путиным и Лукашенко в Пекине. Президент говорил, что необходимо провести тщательное расследование причин произошедшего. Он сказал, что расследование носит корпоративный характер, но одновременно с этим, если корпоративные методы не позволят провести расследование на должном уровне, будут привлекаться правоохранительные органы», — сказал он.