Z Архив новостей новости
5 3 6 244
13:00, 29 апреля 2019

Генпрокуратура объявила о приговоре отцу полковника МВД Дмитрия Захарченко еще до решения суда

В ведомстве сообщили о более суровом наказании, чем оказалось в действительности.

Когда в Мещанском суде Москвы только началось оглашение приговора и еще было неизвестна мера наказания, Генпрокуратура уже все рассказала. На сайте ведомства появилось сообщение, что Мещанский суд столицы признал Виктора Захарченко виновным в растрате и приговорил к 5 годам заключения со штрафом в полмиллиона рублей. Вскоре это сообщение с сайта ведомство было удалено, однако «Новая газета» успела сделать скриншоты. В пресс-службе Генпрокуратуры от комментариев по этому поводу отказались. Тем временем, судья Мещанского суда Оксана Горюнова завершила оглашение приговора. Виктор Захарченко получил не пять, а 4 года колонии. По версии следствия, отец полковника МВД был фиктивно трудоустроен в качестве вице-президента банка «Московское ипотечное агентство». Бывший председатель правления Владимир Корьевкин по тому же делу получил 4,5 года колонии.

Сын Виктора Захарченко, который работал в антикоррупционном подразделении МВД, был задержан по подозрению в получении взяток. У него конфисковали денег и имущества на сумму в 9 миллиардов рублей.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

«Открытый Мир»

В Польше на Пасху дети ритуально избили чучело Иуды Кукла очень напоминает ортодоксального еврея…

5 378 6 19891 23.04
Kпраздники, польша, дети, события
Блоги

Геннадий Гудков политик

Почему современный терроризм нельзя победить Если современный террор не будет деидеологизирован, рано или поздно охваченные религиозным помутнением рассудка террористы уничтожат всю цивилизацию. Ислам нуждается в немедленной и радикальной внутренней реформации…

5 205 6 14779 22.04
Kислам, исламизм, терроризм, общество, мнения
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

От карикатуры до трагедии Каждый имеет право на собственную политическую позицию, и в американских СМИ ее не принято скрывать. Однако публикация явно антисемитских карикатур – это уже было за гранью…

5 154 6 11160 28.04
Kсми, антисемитизм, общество, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ С днем рождения, Ильич! С днем рождения, Ильич! Я уверена, что вернется и Ленин, и большая справедливая страна. Надо учиться, думать, делать выводы и слышать дыхание революции. Быть готовыми и не упустить шанс…

5 352 6 30972 22.04
8читать ;смотреть
Kленин, история, рф, общество, видео, мнения
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

От культа личности к культу силы Планомерно снижается количество негативно относящихся к фигуре Сталина. Еще в 2001 году таких было 43%, а теперь только 14%. Роль Сталина в жизни страны отрицательно оценивали в 2003 году 33%, а теперь 19%...

5 244 6 20177 26.04
Kсталин, общество, история, рф, власть, политика, мнения
Блоги

МИД РФ: «Этот приговор – позорное пятно на американской судебной системе» Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с вынесенным в США приговором М.В.Бутиной…

5 103 6 9472 26.04
Kполитика, общество, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Пиар-войну в области человечности мы выигрываем Есть очевидный факт: в ситуации с Донбассом только Россия принимает решения, которые влияют на жизнь людей к лучшему, — будь то выдача паспортов или оказание гуманитарной помощи…

5 259 6 24409 24.04
Kрф, донбасс, украина, политика, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Поликлиники. «Московский стандарт+» Для многих москвичей удобный город начинается с хорошей поликлиники, где их встречают грамотные и внимательные врачи…

5 52 6 5622 24.04
Kмосква, медицина, события
Блоги

+ Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына Главы государств начали свою первую встречу с  общения «один на один»...

5 178 6 20082 25.04
8читать ;смотреть
Kкорея, политика, события
Интервью Особое мнение

Мария Захарова гость: Мария Захарова директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России

То, что сейчас в международных отношениях происходит — не сочтите за троллинг — это в общем-то исправление ошибок, которые совершила американская дипломатия по целому ряду направлений…

5 204 6 24033 25.04
#слушать 37:00 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kполитика, рф, власть, украина, видео, передачи
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Их называют террористами и сепаратистами Нетрудно предвидеть истерическую реакцию на указ со стороны Киева и его западных покровителей…

5 119 6 13952 24.04
Kрф, украина, общество, события
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Эта паспортина – надежда на прекращение смертоубийства Нет сомнений: это радость для территорий, которые пять лет обливаются кровью, потеряв более 10 000 убитыми, для всех наших людей, для всех, кто сочувствует беде и боли заложников войны…

5 119 6 15754 24.04
Kгражданство, рф, общество, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Двойное гражданство для всех народов бывшего СССР Примерно 260 миллионов человек, говорящих по-русски, — это преимущество для налаживания связей, а не угроза для суверенитета…

5 48 6 6336 25.04
Kобщество, политика, языки, власть, мнения
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Нас ждут великие дела, не сомневайтесь! Спешу сообщить, что слухи, как обычно, сильно преувеличены…

5 305 6 98367 22.04
Kбыков, здоровье, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Есть возможность начать с чистого листа Но ничего подобного мы не видим, скорее наоборот – то, что сделано с Крымом и Юго-Востоком Украины в Кремле считается правильным и исправлять ситуацию никто не собирается…

5 39 6 5178 23.04
Kполитика, рф, украина, выборы, власть, бизнес, экономика, мнения
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Пожалуйста, верните русских домой Давайте не останавливаться, пока не добьемся гражданства для всех русских. Пока не выбьем из равнодушных, или корыстных, или просто ленивых, или даже искренне ошибающихся ответственных граждан все их аргументы…

5 332 6 45501 25.04
Kрф, гражданство, мнения

Популярное за неделю

Новости

Более 40 авиарейсов задержано и отменено в Москве Информации о причинах задержки рейсов пока нет…

5 9 6 44947
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Кровавая хунта мало того что затевает честные выборы, она еще честные выборы проваливает и проигрывает. Вообще, от всего этого пахнет кошмаром и подрывом скреп…

5 54 6 113133 24.04
#слушать 48:22 8читать $скачать 11.1 МБ
Голосование
5 130 6 44966 24.04
Блоги

Дмитрий Болкунец экономист

Лукашенко досрочно покинул саммит в Пекине Причины очевидны. Не на пасхальную ночь в храм торопился Александр Григорьевич…

5 14 6 351481 28.04
Kлукашенко, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В Кремле думают, что они занимаются геополитикой. На самом деле там занимаются уголовщиной…

5 122 6 91457 27.04
#слушать 49:13 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7787423
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4013062

Сегодня в эфире