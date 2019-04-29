Генпрокуратура объявила о приговоре отцу полковника МВД Дмитрия Захарченко еще до решения суда

В ведомстве сообщили о более суровом наказании, чем оказалось в действительности.

Когда в Мещанском суде Москвы только началось оглашение приговора и еще было неизвестна мера наказания, Генпрокуратура уже все рассказала. На сайте ведомства появилось сообщение, что Мещанский суд столицы признал Виктора Захарченко виновным в растрате и приговорил к 5 годам заключения со штрафом в полмиллиона рублей. Вскоре это сообщение с сайта ведомство было удалено, однако «Новая газета» успела сделать скриншоты. В пресс-службе Генпрокуратуры от комментариев по этому поводу отказались. Тем временем, судья Мещанского суда Оксана Горюнова завершила оглашение приговора. Виктор Захарченко получил не пять, а 4 года колонии. По версии следствия, отец полковника МВД был фиктивно трудоустроен в качестве вице-президента банка «Московское ипотечное агентство». Бывший председатель правления Владимир Корьевкин по тому же делу получил 4,5 года колонии.

Сын Виктора Захарченко, который работал в антикоррупционном подразделении МВД, был задержан по подозрению в получении взяток. У него конфисковали денег и имущества на сумму в 9 миллиардов рублей.