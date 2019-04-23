Песков: В Кремле считают преждевременным судить о реализацией закона об оскорблении органов власти

В Кремле следят за реализацией закона об оскорблении органов власти. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Правоприменение, в данном случае, достаточно новое. Нужна более длинная перспектива, чтобы собрать какой-то опыт правоприменения, с тем, чтобы либо говорить о необходимости совершенствования, либо признавать достаточными те нормы, которые сложены в действующим законе. Пока прошло совсем мало времени. А все новости – конечно, мы знаем о них», — сказал он.