В Москве на руку памятника Ломоносову повесили мусорное ведро

Это сделали активисты, протестующие из-за строительства в Архангельской области свалки для столичных отходов. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Они объяснили, что если московский мусор будут вывозить на родину Ломоносова, проблема не исчезнет. На ведро они нанесли надпись: «Если где-то убыло, значит, где-то прибыло».

Технопарк «Шиес», предназначенный для отходов из Москвы, уже начали строить. В регионе проходят акции протеста против свалки.