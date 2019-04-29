Отец полковника МВД Дмитрия Захарченко приговорен к 4 годам колонии по делу о растрате

Об этом сообщает агентство ТАСС. Также Виктора Захарченко оштрафовали на полмиллиона рублей. Его подельнику назначили 6 лет колонии и такой же штраф. Когда суд только начал оглашать приговор, Генпрокуратура опубликовала на своем сайте сообщение, в котором назвала тот же срок, однако, вскоре текст удалили. Сам Захарченко в эфире телеканала РБК сказал, что не согласен с решением суда.

Фигурантов дела задержали весной 2017-го года. В марте они были переведены под домашний арест.