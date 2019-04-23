Департамент кинематографии: В Минкульте считают необоснованными претензии из-за переноса релиза «Мстителей: Финал»

В Минкульте считают необоснованными претензии к ведомству из-за переноса релиза фильма «Мстители: Финал». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор департамента кинематографии министерства культуры РФ Ольга Любимова.

«Не думаю, что стоит делать в этой истории крайним министерство культуры. Это решение было принято коллегиально, у нас было несколько встреч с дистрибьюторами и с ассоциацией сетей, дата выхода фильма была определена заранее», — сказала она.

Согласно О.Любимовой, перенос «связан с репертуаром, с тем, как равномерно должны быть представлены самые разные фильмы в российском прокате».

«Провал» в российском прокате фильма, ради которого, по данным СМИ, в частности, отложили «Мстителей», чиновница связала с погодными условиями.

«На данный момент сборы фильма «Миллиард» — порядка 280 миллионов рублей. Ему чудовищно не повезло с погодой, потому что она была прекрасной. Представить, что люди, измучившиеся в нашем климате, выберут для себя поход в кино вместо, наконец-то, прогулки в парке или поездку на дачу, сложно. Всегда существуют продюсерские риски», — считает она.

Картина «Мстители: Финал», которая может стать одной из самых кассовых за всю историю, в отечественных кинотеатрах выходит с опозданием в несколько дней от остального мира. В России еще до начала проката предпродажи билетов на фильм превысили 127 млн рублей – и это также является рекордом для отечественных кинотеатров. По данным газеты «Ведомости», перенос связан с позицией Минкультуры, которое настояло на переносе из-за российского фильма «Миллиард».