Необычный эпизод произошел в матче второго по силам Английского футбольного дивизиона

Матч Чемпионшипа между «Лидсом» и «Астон Виллой» имел серьезное турнирное значение – обе команды претендуют на выход в Премьер-Лигу.

Игра катилась к нулевой ничьей, когда один из футболистов «Астон Виллы» получил повреждение и остался лежать на газоне. Арбитр не остановил игру, а футболисты «Лидса», в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.

На поле началась потасовка. А судье даже пришлось показать одному из игроков гостей красную карточку.

И тут Бьелса заставил своих игроков дать «Астон Вилле» сравнять счет, чтобы восстановить справедливость

— Мы вернули гол. Английский футбол славится традициями честной игры. Мне нечего к этому добавить – сказал аргентинский специалист после матча.

Оценил благородство коллеги и наставник Астон Виллы Джон Смит, заявив, что такой поступок достоин уважения.