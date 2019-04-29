Российские бизнесмены предупредили об угрозе массового закрытия небольших магазинов

Они это связывают с поправками в Налоговый кодекс, предложенными Минфином.

Речь идет об инициативе лишить продавцов тех товаров, которые подлежат маркировке, возможности использовать специальные налоговые режимы – это Единый налог на вмененный доход и патенты. Они, в свою очередь, позволяют сократить налоговую нагрузку. Как пишет интернет-издание РБК, свои возражения против такого предложения выразили Ассоциация малоформатной торговли и организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». Они направили соответствующее письмо первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову. Как отмечает издание, бизнесмены опасаются, что большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой: по их расчетам, она увеличится в разу. Под угрозой, как говорится в письме, в первую очередь находятся продавцы обуви, одежды и табака. Кроме того, риск закрытия, полагают авторы документа, будет выше для магазинов, торгующими не только маркируемыми товарами, но и теми, которые маркировке не подлежат.

Минфин и Минэкономразвития пока не прокомментировали возражения бизнеса.