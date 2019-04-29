В России официально заработали интегрированные в мобильники сим-карты – так называемые eSim

Пока что услуга доступна только в Москве. Ранее против этой технологии выступала ФСБ.

В отличие от заявленных преимуществ для первого подключения электронной сим-карты сейчас все-таки придется приехать в салон связи, пишет газета «Ведомости». Технология eSim – это модуль, который находится внутри смартфона или планшета, на него записывается номер. Физическая сим-карта здесь не требуется. Пользователь или устанавливает приложение, или сканирует код, который ему присылает оператор. В пяти московских салонах компании Tele2, как пишет газета, абонент по паспорту получает физическую сим-карту, затем ему приходит QR-код, он активирует eSim, а физическая сим-карта перестает работать. Представители оператора говорят, что к 5 мая такая услуга появится еще в 83 салонах в Москве и Московской области. В ФСБ, однако, считают, что на устройства с электронной сим-картой будет сложно устанавливать криптографическое оборудование. Вместе со спецслужбой против выступали и операторы «большой тройки», писала газета РБК, Компании опасаются, что eSim лишит их доходов от продажи физических сим-карт, обострит конкуренцию и приведет к ценовым войнам.

Тем не менее, как пишет сайт Vc.ru, «Билайн» готовится тестировать eSIM, МТС тестирует eSIM для интернета вещей. «Мегафон» и «Ростелеком» провели тесты и признали коммерческое внедрение такой технологии преждевременной.