На праздничном плакате ко Дню Победы в Саратове использовали фотографию с немецкими солдатами

Речь идёт о баннере, размещённом на фасаде местного студенческого общежития. Об этом сообщает саратовское агентство «Взгляд-инфо». Один из очевидцев уточнил, что на кадре воспроизведена фотография, сделанная в 1942 году под Харьковом. На ней немецкие солдаты осматривают подбитый советский танк Т-34.

Представители общежития отметили, что идея плаката принадлежит не им, а сам баннер заказан в одной из рекламных компаний.