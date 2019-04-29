Стоимость строительства новых станций санкт-петербургского метро была завышена на 200 миллионов рублей

Это следует из аудиторского отчёта Счетной палаты. Специалисты также указали на сорванные сроки начала строительства объектов. Речь идёт о станциях «Новокрестовская» и «Беговая», которые находятся в непосредственной близости к стадиону «Санкт-Петербург – Арена». В пресс-службе «Метростроя» сказали, что на сроки строительства повлияла география объекта. Станция находится на искусственно созданной территории Крестовского острова.