Сборная России по хоккею завоевала серебряные медали Чемпионате мира среди юниоров, который завершился в Швеции

В финале наши уступили в овертайме команде хозяев.

На пути к финалу россияне уже совершили, без преувеличения, подвиг, одолев главного фаворита турнира – сборную США. И, спустя 10 лет смогли побороться за трофей. Игра против Шведов складывалась непросто. К середине второго периода сборная России уступала 0-2. Однако, не только смогла выравнять положение, но и в третьей двадцатиминутке выйти вперед. Впрочем, хозяева почти тут же отыгрались. При счете 3-3 возник спорный момент у ворот Тре-Крунур, однако арбитры после видеопросмотра не зафиксировали взятия ворот хозяев. Развязка наступила в Овертайме, когда лучший игрок матча Лукас Реймонд оформил хел-трик и принес своей команде победу. И первый в истории шведского юниорского хоккея Чемпионский титул.

Добавим, что в символическую сборную по итогам турнира попали вратарь россиян Ярослав Аскаров и форвард нашей команды Родион Амиров.