В Испании по итогам выборов партия социалистов осталась у власти

Но ей придется вступать в коалицию.

В Испании последние четверть века на посту премьера, как правило, чередуются представители двух главных партий – Народной и Испанской социалистической рабочей партии. Но нынешний премьер и лидер социалистов Педро Санчес оказался во главе правительства не в результате выборов, а благодаря коррупционному скандалу, из-за которого летом прошлого года ушел в отставку Мариано Рахой из Народной партии. У нее было немало мест в парламенте, и правительство социалистов столкнулось с трудностями. Например, зимой парламент отказался согласовать проект бюджета, что и стало причиной досрочных выборов. Однако, вопреки некоторым ожиданиям, по итогам воскресных выборов правоцентристкая Народная партия получила в новом парламенте только 65 мест, а социалисты – почти вдвое больше – 123. В итоге Педро Санчес остался на посту премьера и теперь должен сформировать коалиционное правительство. Если не вечные противники из Народной партии, то остается либеральная Гражданская партия, у которой будет 57 мест, и ультраправые из партии «Вокс», которые получат 24 места.

Санчес заявил, что будет вести переговоры только с партиями, которые уважают Конституцию и содействуют социальной справедливости.