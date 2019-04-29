Российский бизнесмен Евгений Лебедев может продать британский телеканал London live

По сведениям газеты Guardian Гардиан, предприниматель начал переговоры из-за того, что телеканал оказался убыточным. 6 лет назад Лебедев выиграл борьбу за лицензию, которая тогда оценивалась, как потенциально самая прибыльная среди всех местных телеканалов. Предполагалось, что London live выйдет на безубыточный уровень к позапрошлому году. Однако он так ни разу и не принёс прибыли. Цена, за который может быть продан актив, остаётся неизвестной.