В Перми вынесен приговор второму участнику нападения на школу, в ходе которого пострадали 15 человек

Подростка признали виновным в покушении на убийство.

Суд в Перми приговорил молодого человека, который еще не достиг совершеннолетия, к 7 годам лишения свободы. Подростка отправят в воспитательную колонию, а в середине мая, когда ему исполнится 18 лет, переведут в исправительную колонию. Ему также назначили принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Кроме того, сообщает агентство ТАСС, подростка обязали выплатить пострадавшим 7 миллионов рублей. Нападение на школу молодой человек вместе со своим несовершеннолетним знакомым совершили в январе прошлого года. Подростки, им обоим тогда было по 16 лет, зашли на урок труда у четвертого класса и, перекрыв выход, атаковали с ножом детей и учительницу, пострадало 15 человек. Педагог, пытавшаяся защитить учеников, получила 17 ножевых ранений. После этого нападавшие нанесли удары ножами друг другу.

В конце прошлого года второго участника нападения приговорили к девяти годам и восьми месяцам заключения. Дела подростков рассматривались отдельно, так как одного из них экспертиза признала невменяемым