Активисты Гринпис забрались на норвежскую нефтяную платформу в Арктике

Сейчас там ведутся приготовления к новому сезону работ в Баренцевом море. «Бурить скважины в Арктике, когда она тает быстрее, чем когда-либо, это сумасшествие. Необходимо завершить нефтедобычу». Так прокомментировали свои действия в норвежском отделении экологической организации.

Ранее она подала иск против Норвегии, обвинив власти в нарушении Конституции. Основной закон страны гарантирует подданным право на добычу и использование ресурсов в соответствии с принципом сохранения окружающей среды.