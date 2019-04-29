Счётная палата нашла нарушения в работе системы госзакупок

На её обслуживание из бюджета было выделено более 4 миллиардов рублей. С позапрошлого года единственным подрядчиком, который обслуживает Единую информационную систему, является структура Ростеха. Согласно аудиторской проверке, за прошедшие годы с ней было заключено контрактов на общую сумму более одного миллиарда рублей. При этом абсолютное их большинство было отдано субподрядчикам.

Счётная палата указала, что при назначении единственного поставщика есть риск необоснованного завышения цен.