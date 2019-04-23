Удальцов: Москвичи протестуют против новых законопроектов по выборам около здания Мосгордумы

Москвичи протестуют против новых законопроектов по выборам около здания Мосгордумы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Около полутора сотен человек собрались у здания Мосгордумы, чтобы выразить свой протест против сомнительных законодательных инициатив, которые планируются к рассмотрению сегодня. Первый – это введение электронного голосования. Граждане опасаются, что отсутствие полноценного общественного контроля позволит под видом электронного голосования осуществлять манипуляции и фальсификации. Второй сомнительный законопроект – позволяющий голосовать на выборах в столичный парламент гражданам, не имеющим постоянной регистрации в Москве, что открывает возможность для очередных фальсификаций.

И третье – попытка заменить публичные слушания по различным градостроительный проектам «общественными обсуждениями», которые будут еще менее обязательными для исполнительной власти», — рассказал он.

По словам политика, граждане стоят в очереди у здания и сдают в канцелярию свои петиции с призывом не принимать упомянутые законы. На акции присутствуют депутаты Мосгордумы, общественные активисты.