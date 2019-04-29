Z Архив новостей новости
5 0 6 0
10:03, 29 апреля 2019

Активная стадия подготовки к репетиции и самому параду Победы началась в Москве

Примета последних лет: как только начинают огораживать центр столицы – значит, уже совсем близко майские праздники. Тверская, Новый Арбат, Моховая, Воздвиженка – уже к утру понедельника здесь были выставлены переносные металлические заборы. Правда, не везде, у гостиницы «Националь» пешеходная часть пока ничем не огорожена от проезжей. Возле Манежа и Госдумы ограда невысокая, свежая, даже блестит на солнце, а вот там, где техника будет возвращаться с парада, то есть на Моховой, Воздвиженке и Новом Арбате металлические конструкции и повыше, и явно давно их не красили, они тусклые и темно-серые. Переходы у станций метро «Охотный ряд» и «Александровский сад» снабдили специальными подпорками. Правда, и тут неравенство: возле Манежной площади колонны небольшие и белые, под цвет потолка, а у Библиотеки Ленина грузные и серого цвета. При этом с некоторых балок, которые они подпирают, отвалилась свежая штукатурка.

Репетиция парада пройдет уже этим вечером после 22 часов. Власти предупреждают, что будет ограничено движение транспорта.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

«Открытый Мир»

В Польше на Пасху дети ритуально избили чучело Иуды Кукла очень напоминает ортодоксального еврея…

5 376 6 19600 23.04
Kпраздники, польша, дети, события
Блоги

Геннадий Гудков политик

Почему современный терроризм нельзя победить Если современный террор не будет деидеологизирован, рано или поздно охваченные религиозным помутнением рассудка террористы уничтожат всю цивилизацию. Ислам нуждается в немедленной и радикальной внутренней реформации…

5 205 6 14535 22.04
Kислам, исламизм, терроризм, общество, мнения
Голосование
Уместны ли красные флаги и портреты Сталина на акции «Бессмертный полк»?
5 169 6 15757 22.04
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

От карикатуры до трагедии Каждый имеет право на собственную политическую позицию, и в американских СМИ ее не принято скрывать. Однако публикация явно антисемитских карикатур – это уже было за гранью…

5 134 6 10114 28.04
Kсми, антисемитизм, общество, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ С днем рождения, Ильич! С днем рождения, Ильич! Я уверена, что вернется и Ленин, и большая справедливая страна. Надо учиться, думать, делать выводы и слышать дыхание революции. Быть готовыми и не упустить шанс…

5 352 6 30877 22.04
8читать ;смотреть
Kленин, история, рф, общество, видео, мнения
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Переболеть Украиной Им непонятно, как это украинцы живут при отсутствии жесткой «вертикали», указывающей им, как жить. А украинцам невдомек, как это мы продолжаем терпеть «вертикаль», диктующую, как нам жить…

5 347 6 118188 22.04
Kукраина, выборы, политика, рф, власть, общество, мнения
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

От культа личности к культу силы Планомерно снижается количество негативно относящихся к фигуре Сталина. Еще в 2001 году таких было 43%, а теперь только 14%. Роль Сталина в жизни страны отрицательно оценивали в 2003 году 33%, а теперь 19%...

5 244 6 20138 26.04
Kсталин, общество, история, рф, власть, политика, мнения
Блоги

МИД РФ: «Этот приговор – позорное пятно на американской судебной системе» Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с вынесенным в США приговором М.В.Бутиной…

5 103 6 9456 26.04
Kполитика, общество, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Пиар-войну в области человечности мы выигрываем Есть очевидный факт: в ситуации с Донбассом только Россия принимает решения, которые влияют на жизнь людей к лучшему, — будь то выдача паспортов или оказание гуманитарной помощи…

5 259 6 24393 24.04
Kрф, донбасс, украина, политика, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Поликлиники. «Московский стандарт+» Для многих москвичей удобный город начинается с хорошей поликлиники, где их встречают грамотные и внимательные врачи…

5 52 6 5615 24.04
Kмосква, медицина, события
Блоги

+ Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына Главы государств начали свою первую встречу с  общения «один на один»...

5 178 6 20075 25.04
8читать ;смотреть
Kкорея, политика, события
Интервью Особое мнение

Мария Захарова гость: Мария Захарова директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России

То, что сейчас в международных отношениях происходит — не сочтите за троллинг — это в общем-то исправление ошибок, которые совершила американская дипломатия по целому ряду направлений…

5 204 6 23986 25.04
#слушать 37:00 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kполитика, рф, власть, украина, видео, передачи
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Их называют террористами и сепаратистами Нетрудно предвидеть истерическую реакцию на указ со стороны Киева и его западных покровителей…

5 119 6 13941 24.04
Kрф, украина, общество, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Двойное гражданство для всех народов бывшего СССР Примерно 260 миллионов человек, говорящих по-русски, — это преимущество для налаживания связей, а не угроза для суверенитета…

5 48 6 6319 25.04
Kобщество, политика, языки, власть, мнения
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Нас ждут великие дела, не сомневайтесь! Спешу сообщить, что слухи, как обычно, сильно преувеличены…

5 305 6 98345 22.04
Kбыков, здоровье, события
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Эта паспортина – надежда на прекращение смертоубийства Нет сомнений: это радость для территорий, которые пять лет обливаются кровью, потеряв более 10 000 убитыми, для всех наших людей, для всех, кто сочувствует беде и боли заложников войны…

5 118 6 15739 24.04
Kгражданство, рф, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Более 40 авиарейсов задержано и отменено в Москве Информации о причинах задержки рейсов пока нет…

5 9 6 34999
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Кровавая хунта мало того что затевает честные выборы, она еще честные выборы проваливает и проигрывает. Вообще, от всего этого пахнет кошмаром и подрывом скреп…

5 54 6 112572 24.04
#слушать 48:22 8читать $скачать 11.1 МБ
Голосование
5 127 6 44427 24.04
Блоги

Дмитрий Болкунец экономист

Лукашенко досрочно покинул саммит в Пекине Причины очевидны. Не на пасхальную ночь в храм торопился Александр Григорьевич…

5 7 6 316164 28.04
Kлукашенко, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Либерал vs. Силовик. Рублевские дачи министра и генерала Цаликов — это просто тень Шойгу. 30 лет на госслужбе, из которых 25 под непосредственным руководством Шойгу. Это его правая рука и ближайший к нему человек…

5 169 6 91179 24.04
8читать ;смотреть
Kрасследования, чиновники, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7787103
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4012958

Сегодня в эфире