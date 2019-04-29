Активная стадия подготовки к репетиции и самому параду Победы началась в Москве

Примета последних лет: как только начинают огораживать центр столицы – значит, уже совсем близко майские праздники. Тверская, Новый Арбат, Моховая, Воздвиженка – уже к утру понедельника здесь были выставлены переносные металлические заборы. Правда, не везде, у гостиницы «Националь» пешеходная часть пока ничем не огорожена от проезжей. Возле Манежа и Госдумы ограда невысокая, свежая, даже блестит на солнце, а вот там, где техника будет возвращаться с парада, то есть на Моховой, Воздвиженке и Новом Арбате металлические конструкции и повыше, и явно давно их не красили, они тусклые и темно-серые. Переходы у станций метро «Охотный ряд» и «Александровский сад» снабдили специальными подпорками. Правда, и тут неравенство: возле Манежной площади колонны небольшие и белые, под цвет потолка, а у Библиотеки Ленина грузные и серого цвета. При этом с некоторых балок, которые они подпирают, отвалилась свежая штукатурка.

Репетиция парада пройдет уже этим вечером после 22 часов. Власти предупреждают, что будет ограничено движение транспорта.