МВД вновь пытается получить доступ к сведениям о пациентах, которые относятся к врачебной тайне

В марте МВД обратилось к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением автоматически передавать полиции сведениях о гражданах с психическими расстройствами, а также больных наркоманией и алкоголизмом. В качестве обоснования в ведомстве заявили, что это позволит улучшить профилактику преступлений, пишет газета «Коммерсант». Письмо МВД было направлено Российскому обществу психиатров и Институту имени Бехтерева.

В их совместном ответе говорится, что далеко не все люди, совершившие преступления в состоянии невменяемости, алкогольного или наркотического опьянения, наблюдались у врачей. А предложение МВД противоречит принципам медицинской этики, поскольку основывается на убеждении, что психическое заболевание само по себе предполагает склонность к совершению преступлений. Стоит отметить, что если МВД все-таки получит доступ к сведениям о пациентах, то можно предположить, что базы данных рано или поздно окажутся в руках злоумышленников и станут инструментом для шантажа.

Газета «Коммерсантъ» отмечает, что МВД не первый год пытается получить доступ к закрытым сведениям о пациентах, но сталкивается с противодействием Минздрава.