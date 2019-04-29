Руководителя американской тюрьмы Гуантанамо на Кубе уволили после расследования

Как сообщает The New York Times, контр-адмирал Джон Ринг был отправлен в отставку в связи «с потерей уверенности его способности к управлению». С чем связано расследование, неизвестно. Оно началось в марте и продлилось один месяц.

Гуантанамо была создана в 2002 году на военной базе на кубе для международных террористов. Закрытие тюрьмы было одним из главных обещаний предыдущего президента Барака Обамы. Однако этого так и не было сделано.