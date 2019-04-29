Российские бизнесмены предупредили о риске массового закрытия небольших магазинов

Это связано с поправками в Налоговый Кодекс, подготовленными Минфином. Если закон примут, небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами. Как пишет РБК, в бизнес сообществе считают, что большая часть не сетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться. Соответствующее письмо было направлено министру финансов Антону Силуанову.