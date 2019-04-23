Пресс-конференция Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к «ИГ», состоится сегодня в Москве

Пресс-конференция Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», состоится сегодня в Москве. Она вышла из вологодской колонии по УДО в минувшую субботу.

Варвара прекрасно себя чувствует и намерена заниматься учебой. Об этом ранее «Эху Москвы» рассказал ее отец Павел Караулов.

Павел Караулов отметил, что документы для освобождения были подготовлены за считанные минуты, чего не ожидал никто из близких и адвокатов.