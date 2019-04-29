Россия впервые за много лет не попала в пятерку государств с наибольшими расходами на оборону

Затраты на эту статью в бюджете снижаются второй год подряд.

Россия оказалась лишь шестой в мировом рейтинге государств, тратящих больше всех на военные нужды. Это следует из доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира. Как отмечает агентство ТАСС, Россия, чей оборонный бюджет сейчас чуть больше 60 миллиардов долларов, впервые с 2006 года не вошла в пятерку. А безусловным лидером рейтинга остаются Соединенные Штаты, которые тратят на эту сферу в 10 раз больше России. Причем оборонные расходы страны почти равны совокупным тратам восьми государств, следующих в списке за США. Последовательно увеличивает свой военный бюджет и Китай, он занимает второе место. Затем следуют Саудовская Аравия, Индия и Франция. Как подсчитали эксперты, на блок НАТО в настоящий момент приходится половина общемирового объема оборонных расходов. Они также отметили, что военные затраты серьезно выросли у ряда стран Центральной и Восточной Европы, в частности на Украине. Эксперты связываю это с нарастающим ощущением угрозы со стороны России.

Напомним, что в конце 2017 года российские власти объявили, что страна не будет втягиваться в гонку вооружений. А год назад в Кремле сообщили, что через пять лет планируется тратить на оборонные цели менее 3% ВВП.