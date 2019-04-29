На строительство Центральной кольцевой автодороги потребуется ещё 20 миллиардов рублей

Дополнительное финансирование необходимо выделить из бюджета из-за нарушения сроков строительства. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчёт Счётной палаты. Участки ЦКАД первой очереди, которые должны были быть сданы в 2014 году, будут завершены не раньше конца следующего года.

Проект нового кольца вокруг Москвы протяжённостью более 300 километров был утверждён ещё в 2001 году. На него планировалось потратить более 300 миллиардов рублей.