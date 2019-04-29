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08:15, 29 апреля 2019

МВД требует открыть доступ к врачебной тайне

Как пишет «Коммерсантъ», полиции требуются сведения о пациентах с психическими расстройствами, больных алкоголизмом и наркоманией. Отсутствие такой информации, по словам силовиков, лишает их возможности предупреждать преступления. В Минздраве пока на запрос не ответили. Профессиональное сообщество, а также правозащитники уже выступили против доступа правоохранительных органов к данным о пациентах.
В конце прошлого года похожий законопроект, разработанный в ГИБДД, не был внесён в Госдуму из-за противодействия Минздрава.



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