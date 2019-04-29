В России в прокат выходит фильм «Мстители: Финал»

Картина, которая может стать одной из самых кассовых за всю историю, в отечественных кинотеатрах выходит с опозданием в несколько дней от остального мира. По данным газеты «Ведомости», это связано с позицией Минкультуры, которое настояло на переносе из-за российского фильма «Миллиард». Впрочем, в самом ведомстве уверяли, что такую дату запланировал прокатчик – компания Disney. Там также сообщали, что не смогут перенести прокат «Мстителей» на более ранний срок, несмотря на просьбу сетей кинотеатров «Каро», «Киномакс» и «Синема стар». Тем временем за день до конца первого уик-энда по всему миру заключительный эпизод фантастической саги установил рекорд мировых сборов, собрав почти 650 млн долларов. В России же еще до начала проката предпродажи билетов на фильм превысили 127 млн рублей – и это также является рекордом для отечественных кинотеатров.

Предпоказ фильма «Мстители: Финал» на прошлой неделе проходил в рамках Московского Международного кинофестиваля, его посетили около 2 тысяч человек.