Мещанский суд вынесет приговор Виктору Захарченко, отцу скандально известного полковника Дмитрия Захарченко, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Прокурор в прениях попросила отправить Виктора Захарченко в колонию на пять лет и оштрафовать его на полмиллиона рублей. Защита отца бывшего замглавы антикоррупционного главка МВД настаивала на оправдании подсудимого. По словам адвоката Дениса Калинина, у следствия нет достаточных доказательств вины Захарченко-старшего. Его обвиняют в растрате почти пяти миллионов рублей банка Московское ипотечное агентство. По версии следствия, Виктор Захарченко, которого его сын устроил советником председателя правления в банк, не выполнял свои обязанности и отсутствовал на рабочем месте. При этом каждый месяц ему платили по 150 тысяч рублей, не считая премий. Прокуратура в суде утверждала, что отец полковника посещал банк, в котором должен был работать, лишь несколько раз. Это подтверждают данные регистрации посещений, которые фиксировались при помощи электронного пропуска. Подсудимый связывает уголовное преследование с попыткой силовиков оказать давление на своего сына. Его обвиняют в получении многомиллионных взяток.

Для другого обвиняемого – бывшего председателя правления банка Владимира Корьевкина – прокуратура потребовала шести лет колонии и штрафа в 500 тысяч рублей.