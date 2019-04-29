МВД добивается получения доступа к врачебной тайне

Правозащитники и представители профессионального сообщества считают, что наделение ведомства таким правом нарушает права граждан.

Полиция хочет создать базу со сведениями о лицах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией и представляющих опасность для окружающих. С соответствующей просьбой, по данным газеты «Коммерсант», МВД обратилось к вице-премьеру Татьяне Голиковой, обосновав это тем, что, не имея соответствующей информации из медучреждений, полиция не может наблюдать за потенциально опасными гражданами и предупреждать правонарушения. Между тем, каждое третье преступление в России совершается человеком, находящимся под воздействием алкоголя или наркотиков. Однако представители профильных учреждений считают, что предложение МВД «противоречит принципам медицинской этики», «является избыточным, не соответствует заявляемым целям, а также нормам Конституции РФ и действующего законодательства». Кроме того, они убеждены, что доступ к врачебной тайне никак не поможет полиции бороться с преступностью.

Как отмечает «Коммерсант», МВД не первый год ведет переговоры с Минздравом о доступе к данным, составляющим медицинскую тайну. Сейчас это предложение министерство обсуждает с медицинским сообществом