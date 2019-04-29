Сооснователь польского профсоюза «Солидарность», диссидент Кароль Модзелевский умер в Варшаве на 82 году жизни

Об этом сообщает «Газета Выборча». Модзелевский родился в Москве в 1937 году, его родной отец был репрессирован и сирота был усыновлён видным деятелем польской компартии, будущим министром иностранных дел Польши Зигмунтом Модзелевским. Во времена коммунистического правления он провёл тюрьмах восемь с половиной лет В середине 90-х годов убеждённый социалист Модзелевский отошёл от политики и сосредоточился на научной работе.