МВД хочет получить доступ к данным, которые составляют врачебную тайну, мотивируя это профилактикой преступлений

По сведениям Ъ, в марте МВД предложило вице-премьеру Татьяне Голиковой, курирующей социальную сферу, обеспечить полиции доступ к данным о людях с психическими заболеваниями, алкоголизмом и наркоманией. По мнению ведомства, доступ к диагнозам таких граждан позволит «предупреждать совершение ими преступлений». В качестве обоснования приводилась статистика, согласно которой в 2018 году каждый третий из совершивших преступление находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. МВД предлагало использовать для реализации этого плана проект единого цифрового контура в здравоохранении, создав базу данных людей с соответствующими диагнозами и интегрировав ее с базами МВД.