В Белоруссию из России сегодня должна вновь пойти качественная нефть

Это пообещал вице-премьер Дмитрий Козак после того, как в Белоруссии и ряде стран Восточной Европы сообщили о резком ухудшении показателей сырья.

Загрязнение нефти, поступающей из России по участку магистрального нефтепровода «Дружба», было обнаружено на позапрошлой неделе концерном «Белнефтехим». Согласно экспертизе, в ней обнаружились органические хлориды, их содержание превышало допустимые нормы. В результате спустя несколько дней Белоруссия, а также Польша, Германия, Украина и Словакия приостановили импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба». Они это объяснили опасностью для своей инфраструктуры. Россия, в свою очередь, признала, что качество сырья ухудшилось, а в компании «Транснефть» заявили об умышленном загрязнении нефти. Там сообщили, что по этому поводу силовые ведомства уже возбудили уголовное дело. Свою комиссию создали и в правительстве: в нее, в частности, вошли Минэнерго, Минпромторг, ФАС и Ростехнадзор. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил в недельный срок провести проверку и направить материалы в Генпрокуратуру. Тем временем в «Белнефтехиме» сообщили о том, что сегодня продолжат переговоры по поставкам нефти из России.

Белоруссия оценивает объемы загрязненной нефти на свой территории в 1 млн тонн