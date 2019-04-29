Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах уже распределили места между предприятиями и организациями. Это следует из опубликованных некоторыми администрациями схем построения участников акции. Так, в Черняховске для обычных жителей колонны не выделено вовсе. В одном из райцентров Ленобласти — Лодейном поле жители гости города пойдут в одной из последних колонн. Изначально «Бессмертный полк» замышлялся как добровольное негосударственное движение без участия официальных структур с целью сохранения семейной памяти о войне. Распределение мест и привлечение различных организаций для мероприятия «Бессмертный полк» в ряде регионов обусловлено соревновательностью и опасениями в отношении поведения людей на акции. Такое мнение «Эху» высказал политолог Михаил Виноградов. По словам Виноградова, желание властей контролировать акцию «Бессмертный полк» связано с тем, что 9 мая – это праздник, который с каждым годом становится всё более идеологическим и легитимирующим действующую власть