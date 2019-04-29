Более тысячи французских и иностранных экспертов призвали власти не торопиться с восстановлением Нотр-Дам-де-Пари. Обращение к президенту Франции Эмманюэлю Макрону опубликован в «Фигаро». Как отмечает само издание, намерение Макрона восстановить сгоревший собор за пять лет вызвали изумление и сильнейшую обеспокоенность у людей из самых разных стран. Они полагают, что определение методов и сроков реставрации должно делаться «на основе тщательного, глубоко обдуманного подхода и анализа.