Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах уже распределили места между предприятиями и организациями. Это следует из опубликованных некоторыми администрациями схем построения участников акции. Так, в Черняховске для обычных жителей колонны не выделено вовсе. В одном из райцентров Ленобласти — Лодейном поле жители гости города пойдут в одной из последних колонн. Изначально «Бессмертный полк» замышлялся как добровольное негосударственное движение без участия официальных структур с целью сохранения семейной памяти о войне.