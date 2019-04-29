На российские экраны сегодня выходит картина «Мстители: Финал»

Широкий прокат фильма был перенесён, так как создатели отечественной картины «Миллиард» заручились поддержкой Минкульта и попросили студию «Дисней» перенести прокат. Об этом «Эху» ранее рассказал председатель совета ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Березен добавил, что от переноса премьеры страдают кинотеатры, которые лишаются прибыли. Между тем, фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первые выходные проката. По данным компании Walt Disney Co, картина собрала 1,2 миллиарда долларов. До этого рекорд принадлежал предыдущей части франшизы «Мстители: Война бесконечности» — 640 миллионов долларов. Согласно подсчетам Bloomberg, общие сборы новых «Мстителей» могут побить отметку в 2,5 миллиарда долларов.