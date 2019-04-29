Мосгордума рассмотрит сегодня городской законопроект об электронном голосовании

Законопроект предусматривает проведение дистанционного голосования ряде одномандатных избирательных округах города. Этому вопросу будет посвящено очередное заседании Мосгордумы, спикер которой, Алексей Шапошников ранее высказался об инициативе в положительном ключе и сказал, что, по его мнению, использование системы электронного голосования на выборах депутатов «может колоссально повысить явку», а вместе с ней и легитимность выборов. Шапошников высказал мнение, что если на предстоящих осенних выборах общая явка не уменьшится или дистанционно проголосуют более 50% избирателей, «это можно будет считать успехом». 16 апреля Госдума на своем заседании приняла в первом чтении законопроект об экспериментальном электронном голосовании на выборах в Мосгордуму 8 сентября текущего года. Проектом оговаривается проведение дистанционного электронного голосования в одном или нескольких округах города, перечень которых определит Мосгоризбирком.

ОТВОДКА

Эксперимент не заменит собой обычное голосование. Авторы идеи считают, что тем самым будет предоставлена еще одна форма волеизъявления, которой смогут воспользоваться жители столицы.