Z Архив новостей новости
5 7 6 314
06:00, 29 апреля 2019

Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах уже распределили места между предприятиями и организациями

Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах уже распределили места между предприятиями и организациями. Это следует из опубликованных некоторыми администрациями схем построения участников акции. Так, в  Черняховске для обычных жителей колонны не выделено вовсе. В  одном из райцентров Ленобласти  — Лодейном поле жители гости города пойдут в  одной из последних колонн. Изначально «Бессмертный полк» замышлялся как добровольное негосударственное движение без участия официальных структур с целью сохранения семейной памяти о войне. Распределение мест для участия в акции «Бессмертный полк» не предполагается, в ней должны участвовать добровольно. Об этом «Эху» рассказал руководитель штаба движения «Бессмертный полк России» в Калининградской области Василий Кучер. Он подчеркнул, что с ситуацией появления на сайте администрации Черняховска схемы построения с указанием конкретных учреждений и организаций необходимо разобраться. Кучер добавил, что на заседании координационного штаба по подготовке мероприятий, никто не ставил задач регламентировать построение и привлекать людей в обязательном порядке.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Как сделана «сталинизация» Если не говорить про выбитый на допросе глаз и сломанный позвоночник, про то, как уставали руки у расстрельной команды за ночь, как надрывались на погрузке трупов в грузовики, то ничего этого и нет…

5 183 6 32272 22.04
Kсталин, общество, история, политика, власть, опросы, мнения
Блоги

Геннадий Гудков политик

Почему современный терроризм нельзя победить Если современный террор не будет деидеологизирован, рано или поздно охваченные религиозным помутнением рассудка террористы уничтожат всю цивилизацию. Ислам нуждается в немедленной и радикальной внутренней реформации…

5 205 6 14193 22.04
Kислам, исламизм, терроризм, общество, мнения
Блоги

«Открытый Мир»

В Польше на Пасху дети ритуально избили чучело Иуды Кукла очень напоминает ортодоксального еврея…

5 366 6 19358 23.04
Kпраздники, польша, дети, события
Голосование
Уместны ли красные флаги и портреты Сталина на акции «Бессмертный полк»?
5 168 6 15157 22.04
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

От карикатуры до трагедии Каждый имеет право на собственную политическую позицию, и в американских СМИ ее не принято скрывать. Однако публикация явно антисемитских карикатур – это уже было за гранью…

5 116 6 8249 28.04
Kсми, антисемитизм, общество, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ С днем рождения, Ильич! С днем рождения, Ильич! Я уверена, что вернется и Ленин, и большая справедливая страна. Надо учиться, думать, делать выводы и слышать дыхание революции. Быть готовыми и не упустить шанс…

5 352 6 30836 22.04
8читать ;смотреть
Kленин, история, рф, общество, видео, мнения
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Переболеть Украиной Им непонятно, как это украинцы живут при отсутствии жесткой «вертикали», указывающей им, как жить. А украинцам невдомек, как это мы продолжаем терпеть «вертикаль», диктующую, как нам жить…

5 346 6 118108 22.04
Kукраина, выборы, политика, рф, власть, общество, мнения
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

От культа личности к культу силы Планомерно снижается количество негативно относящихся к фигуре Сталина. Еще в 2001 году таких было 43%, а теперь только 14%. Роль Сталина в жизни страны отрицательно оценивали в 2003 году 33%, а теперь 19%...

5 244 6 20071 26.04
Kсталин, общество, история, рф, власть, политика, мнения
Блоги

МИД РФ: «Этот приговор – позорное пятно на американской судебной системе» Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с вынесенным в США приговором М.В.Бутиной…

5 103 6 9393 26.04
Kполитика, общество, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Пиар-войну в области человечности мы выигрываем Есть очевидный факт: в ситуации с Донбассом только Россия принимает решения, которые влияют на жизнь людей к лучшему, — будь то выдача паспортов или оказание гуманитарной помощи…

5 259 6 24371 24.04
Kрф, донбасс, украина, политика, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Поликлиники. «Московский стандарт+» Для многих москвичей удобный город начинается с хорошей поликлиники, где их встречают грамотные и внимательные врачи…

5 52 6 5602 24.04
Kмосква, медицина, события
Блоги

+ Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына Главы государств начали свою первую встречу с  общения «один на один»...

5 178 6 20051 25.04
8читать ;смотреть
Kкорея, политика, события
Интервью Особое мнение

Мария Захарова гость: Мария Захарова директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России

То, что сейчас в международных отношениях происходит — не сочтите за троллинг — это в общем-то исправление ошибок, которые совершила американская дипломатия по целому ряду направлений…

5 204 6 23877 25.04
#слушать 37:00 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kполитика, рф, власть, украина, видео, передачи
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Их называют террористами и сепаратистами Нетрудно предвидеть истерическую реакцию на указ со стороны Киева и его западных покровителей…

5 119 6 13924 24.04
Kрф, украина, общество, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Двойное гражданство для всех народов бывшего СССР Примерно 260 миллионов человек, говорящих по-русски, — это преимущество для налаживания связей, а не угроза для суверенитета…

5 48 6 6276 25.04
Kобщество, политика, языки, власть, мнения
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Нас ждут великие дела, не сомневайтесь! Спешу сообщить, что слухи, как обычно, сильно преувеличены…

5 305 6 98307 22.04
Kбыков, здоровье, события

Популярное за неделю

Новости

Более 40 авиарейсов задержано и отменено в Москве Информации о причинах задержки рейсов пока нет…

5 9 6 13642
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Кровавая хунта мало того что затевает честные выборы, она еще честные выборы проваливает и проигрывает. Вообще, от всего этого пахнет кошмаром и подрывом скреп…

5 54 6 111897 24.04
#слушать 48:22 8читать $скачать 11.1 МБ
Голосование
5 127 6 43724 24.04
Блоги

Кремлёвский мамковед Телеграм-канал

Очередные внешнеполитические поражения Путина Замалчивается тот факт, что в случае выдачи паспортов необходимо будет обеспечивать пенсиями ещё около 900 тыс человек. Серьёзная нагрузка на бюджет в условиях текущего повышения пенсионного возраста…

5 283 6 247330 24.04
Kпутин, рф, донбасс, латвия, политика, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

Либерал vs. Силовик. Рублевские дачи министра и генерала Цаликов — это просто тень Шойгу. 30 лет на госслужбе, из которых 25 под непосредственным руководством Шойгу. Это его правая рука и ближайший к нему человек…

5 168 6 91015 24.04
8читать ;смотреть
Kрасследования, чиновники, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7786532
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4012809

Сегодня в эфире