Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах уже распределили места между предприятиями и организациями. Это следует из опубликованных некоторыми администрациями схем построения участников акции. Так, в Черняховске для обычных жителей колонны не выделено вовсе. В одном из райцентров Ленобласти — Лодейном поле жители гости города пойдут в одной из последних колонн. Изначально «Бессмертный полк» замышлялся как добровольное негосударственное движение без участия официальных структур с целью сохранения семейной памяти о войне. Распределение мест для участия в акции «Бессмертный полк» не предполагается, в ней должны участвовать добровольно. Об этом «Эху» рассказал руководитель штаба движения «Бессмертный полк России» в Калининградской области Василий Кучер. Он подчеркнул, что с ситуацией появления на сайте администрации Черняховска схемы построения с указанием конкретных учреждений и организаций необходимо разобраться. Кучер добавил, что на заседании координационного штаба по подготовке мероприятий, никто не ставил задач регламентировать построение и привлекать людей в обязательном порядке.